В Архангельской области ищут пропавших с затонувшего судна "Фаворит"

В Архангельской области продолжают искать пропавших людей с судна "Фаворит", которое затонуло в Белом море.

С наступлением ночи прекратили поиски у места крушения с вертолета. Сейчас спасатели обследуют береговую линию. Готовы к работе и водолазы, но выйти в море мешает сильный шторм.

Частное судно "Фаворит" частично затонуло во вторник. Одна женщина и четверо мужчин успели пересесть на спасательный плот. Но пока нашли только двоих выживших. Позднее женщина скончалась в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.