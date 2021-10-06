Новости России: в Ленинградской области опрокинулись вагоны и цистерны с газом

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В Ленинградской области сошли с рельсов несколько вагонов и цистерн, в которых находился сжиженный газ. Все случилось у станции Гатчина – Товарная – Балтийская, когда локомотив столкнулся с грузовым составом. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что никто не пострадал и угрозы экологии тоже нет. На график движения пассажирских составов инцидент не повлиял. К месту происшествия направили два восстановительных поезда с перекачивающей станцией.
Несколько грузовиков опрокинулись при спуске с горы Медвежка под Норильском. В Красноярском крае сейчас сильные метели. Из-за снежного наката машины потеряли сцепление с дорожным полотном и стали неуправляемыми. Все это сняли на телефон очевидцы, они же – участники происшествия. Кроме того, что разбиты сами грузовики, есть пострадавшие и среди людей. На место ДТП вызвали скорую помощь и сотрудников экстренных служб.
Под Екатеринбургом жители деревни Раскуихи встали на защиту своих домов от пожара. Рядом с деревней горит лес, огонь подбирается к постройкам. Местные интернет-порталы, ссылаясь на жителей деревни, сообщают, что МЧС не спешит на помощь. Там перенаправляют звонки в дежурную пожарную часть, где свои отговорки, якобы ночью не тушат, до деревни трудно проехать. В свою очередь, в управлении МЧС по Свердловской области заявили, что уже несколько раз выезжали на тушение пожара в Раскуихе.
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