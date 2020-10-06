Новости России за 6 октября: во Владивостоке докеры закидали касками новое руководство

Во Владивостоке бастующие докеры закидали касками приехавших к ним руководителей транспортной компании. Аркадий Коростелев появился вместе с новым директором порта Романом Кухаруком, чтобы поговорить с рабочими. Но разговор не получился. Когда глава компании шел к микрофону, в него полетели каски. Якобы из-за того, что услышали от него слово "быдло".

Уйти по-хорошему тоже не вышло. Пока Коростелев проходил через толпу, его ударили ногой в спину, хватали за одежду и толкали. Он подал заявление в полицию. Работники морского торгового порта бастуют уже несколько дней. Они требуют вернуть уволенного генерального директора Заирбека Юсупова. Считают, что тот эффективно управлял портом, а также обеспечил работникам высокую зарплату и хороший соцпакет.

Также во Владивостоке заместителя мэра понизили в должности из-за скамеек в форме надгробий. Гранитные лавочки, вазоны и урны установили на центральной площади города. Жители сразу увидели их сходство с надгробиями. К лавочкам принесли похоронные венки и цветы. Кроме внешнего вида, горожан также смутил и сам материал для скамеек. Они отмечали, что сидеть на камне вредно для здоровья.

В городе Великие Луки в Псковской области на праздничной линейке 13 школьников потеряли сознание после выстрелов из винтовок. В этот день школе № 7 присваивали имя солдата-пограничника, погибшего в 1995 году на таджикской границе. Как полагается, прозвучал салют из винтовок, после чего несколько детей упали на землю. Позже выяснилось, что выстрелы ни при чем: предполагается, что у детей было пищевое отравление. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, трое находятся в тяжелом состоянии.

Минприроды не считает ситуацию на Камчатке катастрофой, так как не погиб ни один человек. Кроме того, в пробах не нашли превышения концентрации вредных веществ, которые говорили бы о разливе нефтепродуктов. А эксперты из Российской академии наук выдвинули свою версию. Там уверены, что к массовой гибели морских животных могли привести токсины, которые вырабатывают микроводоросли.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы.

Река Иртыш в Омске окрасилась в черный цвет. Пугающие кадры появились в социальных сетях. На видео черный поток вытекает из леса и впадает прямо в Иртыш. Эксперты из областного Минприроды взяли на исследование пробы. А позднее заявили, что это сливали в реку сбросы, которые остались после намыва песка. Сейчас устанавливают, что за организация добывала песок. Тем более, что по закону в границах Омска это делать запрещено.



В Тамбовской области полицейские, чтобы остановить пьяного водителя, открыли огонь из табельного оружия. Этому предшествовала долгая погоня за "Жигулями" 99-й модели по ночным улицам. На одном из перекрестков нарушитель врезался в служебную машину и снова скрылся. Тогда инспекторы пошли на крайние меры: сначала для предупреждения выстрелили в воздух, а потом открыли огонь по колесам. В итоге "Жигули" оказались в кювете, а водитель и пассажир – оба пьяные – поехали в отделение полиции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.