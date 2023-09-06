В Москве задержали подозреваемого в ограблении торгового павильона

В Москве задержали подозреваемого в ограблении с одной отверткой. Произошло все в Жуковском.

Как рассказали в МВД, мужчина с помощью инструмента проделал дыру в стене торгового павильона, отодвинул стоящий внутри холодильник и забрал из кассы 18 тысяч рублей. Преступление попало в объектив камеры наблюдения.

Злоумышленника быстро вычислили, им оказался 40-летний и ранее уже судимый житель Ярославской области. Его задержали на выходе со станции метро "Ясенево".

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