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06 сентября, 12:00

Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в ограблении торгового павильона

В Москве задержали подозреваемого в ограблении торгового павильона

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Как рассказали в МВД, мужчина с помощью инструмента проделал дыру в стене торгового павильона, отодвинул стоящий внутри холодильник и забрал из кассы 18 тысяч рублей. Преступление попало в объектив камеры наблюдения.

Злоумышленника быстро вычислили, им оказался 40-летний и ранее уже судимый житель Ярославской области. Его задержали на выходе со станции метро "Ясенево".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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