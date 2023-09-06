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06 сентября, 11:30

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ФСБ выявила 217 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

ФСБ выявила 217 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

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ФСБ обнаружила 217 нелегальных "оружейников". Они работали в 53 российских регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Масштабный рейд спецслужба провела совместно с МВД и Росгвардией. В итоге закрыты более 80 подпольных мастерских, где восстанавливали боевые свойства оружия и продавали его. Речь идет, в том числе, о пулеметах, гранатометах, винтовках, карабинах и ружьях. Изъяты также патроны, снаряды, мины и десятки килограммов пороха и тротила.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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