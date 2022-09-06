Туристы, погибшие на Камчатке, были застрахованы

Туристы, погибшие на склоне вулкана Ключевская сопка на Камчатке, были застрахованы. Из 12 человек выжили только трое: два туриста и гид-проводник.

По факту гибели людей СК РФ завел 2 уголовных дела. В ходе расследования была задержана директор турфирмы.

В настоящее время идут поиски тел погибших.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.