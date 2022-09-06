Супертайфун обрушился на города Южной Кореи

Мощный супертайфун обрушился на Южную Корею. Скорость ветра достигает 216 километров в час. По улицам летает облицовка зданий, провода не выдерживают напора. Без электричества остались более 20 тысяч домов.

В Сеуле и других городах перевели школы на удаленку, отменили сотни внутренних авиарейсов. Многие предприятия не работают. Тайфуну присвоена третья из четырех категорий опасности. В прибрежных районах прогнозируют высокие волны, шторм и цунами.

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