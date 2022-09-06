Автомобиль каршеринга врезался в бордюр и трижды перевернулся в Новосибирске

Девушка за рулем каршеринга устроила аварию с переворотом. Кадры с камер наблюдения в Новосибирске опубликовали в Сети.

Автомобиль на полной скорости выехал с дороги, врезался в бордюр и пролетел несколько метров. В итоге машина приземлилась на крышу. Водителю 23 года, о состоянии девушки пока данных нет.

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