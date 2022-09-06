Новости часа: один из трех выживших на камчатском вулкане находится в больнице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один из трех выживших на камчатском вулкане находится в больнице, двое остальных здоровы, сообщили в Минздраве Камчатки.

К Дню города в Москве промыли около двух тысяч мостов, фонтанов и памятников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В России разработали вакцину от оспы обезьян. Об этом сообщил глава ФМБА.