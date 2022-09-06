Новости последнего часа: пять лесных пожаров потушили в Подмосковье за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять лесных пожаров потушили в Подмосковье за сутки. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства.

Отделочные работы начались в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии метро. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Платежную систему "Мир" планируют расширить на все отели Турции. Об этом заявили СМИ.