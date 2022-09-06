ФСБ выявила в РФ 187 человек, призывавших к массовым убийствам

187 участников интернет-сообществ, которые призывали к массовым убийствам, обнаружили в России. ФСБ сообщает о масштабной операции, ее провели сразу в 46 регионах совместно с МВД и Следственным комитетом.

У 30 человек нашли холодное оружие, мобильные с материалами экстремистской пропаганды, переписку с украинскими идеологами массовых убийств. Кроме того, следователи обнаружили инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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