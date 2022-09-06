Спасатели эвакуировали трех выживших с вулкана Ключевской на Камчатке

Спасатели на вертолете эвакуировали трех выживших с вулкана Ключевской на Камчатке. Это два туриста и гид-проводник. Они находились в домике вулканологов на высоте 3 300 метров. Двое альпинистов здоровы, а у гида обморожение рук и ног.

Всего в группе было 12 человек. По последней информации, погибли девять из них. Пятеро сорвались с высоты, еще четверо не дождались помощи.

Условия на склонах вулкана экстремальные – идет снег, дует шквалистый ветер, температура опускается до -15 градусов. Спасательная операция шла с 3 сентября. В данный момент ищут тела погибших.

Тем временем задержана директор турфирмы, которая отправила группу на Ключевскую сопку. Следственный комитет после трагедии завел два уголовных дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.