Спасатели эвакуировали трех выживших с вулкана Ключевской на Камчатке

11:15
Спасатели на вертолете эвакуировали трех выживших с вулкана Ключевской на Камчатке. Это два туриста и гид-проводник. Они находились в домике вулканологов на высоте 3 300 метров. Двое альпинистов здоровы, а у гида обморожение рук и ног.
Всего в группе было 12 человек. По последней информации, погибли девять из них. Пятеро сорвались с высоты, еще четверо не дождались помощи.
Условия на склонах вулкана экстремальные – идет снег, дует шквалистый ветер, температура опускается до -15 градусов. Спасательная операция шла с 3 сентября. В данный момент ищут тела погибших.
Тем временем задержана директор турфирмы, которая отправила группу на Ключевскую сопку. Следственный комитет после трагедии завел два уголовных дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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