Вертолет МЧС эвакуировал трех выживших с вулкана на Камчатке

Вертолет МЧС эвакуировал трех выживших с вулкана Ключевской сопки на Камчатке. Уточняется, что это два туриста и гид-проводник. Люди дожидались помощи в домике вулканологов на высоте 3 300 метров.

По словам спасателей, двое экстремалов относительно в порядке. Гид, спустившийся с 4 000 метров, получил обморожение конечностей. Спасательная операция шла с субботы, 3 сентября.

По последней информации, при восхождении погибли девять человек. Пятеро скончались при падении с высоты. Еще четверо не дождались помощи. Начал решаться вопрос об эвакуации тел. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.