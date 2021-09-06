В Москве и Подмосковье задержали предполагаемых телефонных мошенников

Банду телефонных мошенников, лишивших денег десятки человек, задержали в Московском регионе. Это совместная операция столичной и карельской полиции.

Предположительно задержать удалось организатора и двоих участников группы. Представляясь сотрудниками банков, они звонили людям по всей России и убеждали перевести деньги на другие, якобы, более безопасные счета. Для связи использовали технологию подмены номера.

Сколько денег потеряли пострадавшие пока не сообщается. Однако известно, что задержанных подозревают к причастности как минимум к 11 эпизодам. Сейчас злоумышленников отправили в Карелию и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.