В Москве частично ограничили движение на Нагатинской улице в сторону центра. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Причиной ограничения стало возгорание автомобиля. Видео с места происшествия прислали очевидцы, отметившие, что полыхало сильно. Вероятно, машина восстановлению не подлежит.

По данным ГИБДД, никто не пострадал. Движение в сторону центра доступно по четырем полосам из пяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.