Предполагаемых телефонных мошенников задержали в Москве и Подмосковье

Телефонных мошенников задержали в Московском регионе. Это совместная операция столичной и карельской полиции.

Попались, предположительно, организатор и двое участников группы. Представляясь сотрудниками банков, они звонили людям по всей России и убеждали перевести деньги на другие, якобы более безопасные счета. Для связи использовали технологию подмены номера.

Сколько денег потеряли пострадавшие, пока не сообщается. Но известно, что задержанных подозревают к причастности как минимум к 11 эпизодам. Их уже отправили в Карелию и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.