Уголовное дело возбудили против мужчины, который поджег магазин в Петербурге

В одном из магазинов Санкт-Петербурга подсчитывают ущерб от пожара, который устроил посетитель. Кадры попали в Сеть, на них видно, как мужчина разливает из канистры горючее. Его пытаются остановить, но пламя быстро вспыхивает.

В результате инцидета обошлось без пострадавших. Сам поджигатель сбежал. Полиция возбудила уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.