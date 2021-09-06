Жители Иркутской области ощутили землетрясение

Землетрясение ощутили жители восьми муниципалитетов Иркутской области. Об этом сообщили в МЧС.

Толчки были несильными, но мебель и люстры все же раскачивались. По данным геофизической службы, эпицентр находился на границе Бурятии.

Пострадавших и разрушений нет, в экстренные службы никто не обращался. Но в Сети сразу появились десятки кадров того, что происходило.

При этом сейсмологи прогнозов на ближайшее время пока не делают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.