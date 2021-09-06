Новости России: в Твери футбольные фанаты избили болельщиков команды "Зенит-2"

К драке футбольных болельщиков в Твери подключился Следственный комитет. Проверить информацию о конфликте поручил Александр Бастрыкин. Поводом стало видео, которое появилось в Сети. На кадрах несколько молодых людей в крови лежат на земле. Сообщалось, что в центре города тверские фанаты напали на болельщиков команды "Зенита-2", которая играла в тот день с местным футбольным клубом. Всего дрались около 30 человек, серьезные травмы – у семерых. У одного из пострадавших подозревают перелом позвоночника.

В Сети опубликовали видеообращение чеченки Халимат Тарамовой, которую летом увезли из квартиры кризисного центра в Махачкале. Девушка говорит, что находится у своих родных и просит оставить ее семью в покое. Видеообращением поделился министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. В начале августа появилась информация о том, что Тарамова снова попыталась уехать в Дагестан, но ее остановили на границе. Как считают власти, подобные слухи распространяют провокаторы.

Под Севастополем на нудистский пляж сошло 20 тонн грунта. Обвалился склон берега у поселка Любимовка. Засыпало двух отдыхающих – мужчину и женщину. Их спасали 30 человек и 9 единиц техники и откопали живыми. Пострадавших доставили в 1-ю городскую больницу Севастополя. Одного уже прооперировали. Местные власти отреагировали на происшествие, уточнив, что пляж был неофициальный. И такие места, где не всегда проводят принудительные обвалы грунта, очень опасны для отдыха.

В Санкт-Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных судна. У Троицкого моста по неизвестным пока причинам не хватило места, чтобы разъехаться теплоходам "Гулливер" и "Дунаевский". На них в это время находились более 50 пассажиров. Никто не пострадал. Всех отдыхающих по понтонам перевели на причал Петропавловской крепости и пообещали вернуть деньги за сорванную поездку.

В Ростовской области инвалид на иномарке въехал в супермаркет. Toyota протаранила двери тамбура и врезалась в тележки. Никого из покупателей в это время там не было. Сам водитель отделался лишь испугом. При этом передняя часть машины пострадала при таране, сверху на нее упали стеклянные двери. Водитель говорит, что перепутал педали.

В Дагестане в экстрим-парке "Чиндирчеро" открылась новая канатная трасса длиной 125 метров. Любителей экстрима инструктирует Камиль Мамаев. Сам он занимается хождением по канату с шести лет. Мужчина уже преодолел каньон Цолотль на высоте 150 метров. В планах у него пройти над Сулакским каньоном, а также натянуть стропы между высотками Махачкалы. Мужчина не только ставит собственные рекорды, но и пытается сохранить традиции канатоходства.

В Ленинградской области волонтеры выходили детеныша нерпы. Его нашли на побережье Ладоги у села Коккорево. Детеныш был худым, больным, его уже поклевали птицы. Для того чтобы спасти зверька, его передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Через неделю маленькая нерпа начала есть рыбу. Найденыша кормят мойвой из семейства корюшковых. По словам зоологов, пока нерпе можно давать только по пять рыбок в день.