06 августа, 18:15

Новости регионов: разлив воды из высокогорного озера Азау произошел в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии произошел разлив воды из высокогорного озера Азау. Оно расположено на южном склоне Эльбруса, на высоте более 3 тысяч метров. Видео появилось в телеграм-каналах. Потоки воды там хлынули вниз по склону. В связи с этим туристам рекомендовали возвращаться с маршрутов.

В аквапарке Санкт-Петербурга ребенок получил тяжелую травму. Пятилетний мальчик находился в воде на руках у отца. Мужчина проигнорировал предупреждения сотрудников аквакомплекса и зашел в опасную зону. В этот момент с горки скатилась женщина, и произошло столкновение. У ребенка диагностирован разрыв печени, сейчас он находится в реанимации. Следователи начали проверку после инцидента.

Состоялся первый тестовый морской рейс из Сочи в Сухум. Маршрут в 146 километров скоростное судно типа "Комета" преодолело примерно за 2,5 часа. На машине дорога между курортами занимает более 4 часов. Первый рейс состоялся практически при полной загрузке. Всего обновленная "Комета" может перевозить до 120 пассажиров. Если опыт будет признан удачным, то в ближайшее время такие перевозки могут стать регулярными.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

