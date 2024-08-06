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06 августа, 21:45

Происшествия

Избитому чемпиону РФ по боксу Двали прооперировали поврежденный глаз

Избитому чемпиону РФ по боксу Двали прооперировали поврежденный глаз

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Чемпион России по боксу Дмитрий Двали, пострадавший в результате нападения группы людей в Феодосии, перенес в Москве операцию на поврежденном глазу. По словам мужчины, операция прошла успешно. Теперь ему предстоит реабилитация.

Двали и его товарищ заступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. Из-за этого злоумышленники накинулись на спортсмена, били его руками и ногами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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