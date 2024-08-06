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06 августа, 19:15

Происшествия

Новости регионов: 18 человек пострадали при атаке ВСУ в Курской области

Новости регионов: 18 человек пострадали при атаке ВСУ в Курской области

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Количество пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 18 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Среди раненых – четверо детей, все пострадавшие находятся в больницах.

Утром 6 августа ВСУ обстреляли город Суджа и соседние села, есть пострадавшие и погибшие. В Минобороны РФ заявили, что около 300 украинских боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российские позиции. Войска прикрытия госграницы и подразделения ФСБ отразили нападение. В район боестолкновения выделены дополнительные резервы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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