Новости регионов: 18 человек пострадали при атаке ВСУ в Курской области

Количество пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 18 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Среди раненых – четверо детей, все пострадавшие находятся в больницах.

Утром 6 августа ВСУ обстреляли город Суджа и соседние села, есть пострадавшие и погибшие. В Минобороны РФ заявили, что около 300 украинских боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российские позиции. Войска прикрытия госграницы и подразделения ФСБ отразили нападение. В район боестолкновения выделены дополнительные резервы.

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