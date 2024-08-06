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06 августа, 17:15

Происшествия

Новости регионов: количество пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 13

Новости регионов: количество пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 13

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Количество пострадавших при атаке ВСУ в Курской области выросло до 13 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Среди раненых – четверо детей, все пострадавшие находятся в больницах.

Тем временем в Нижнем Тагиле обследуют дом по соседству с частично обрушившимся. Известно, что жителей одного подъезда расселили.

Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел утром 1 августа. В результате ЧП обрушились первый и второй подъезды. По информации прокуратуры Свердловской области, повреждены или разрушены 25 квартир. Погибли 10 человек, восемь пострадавших остаются в больницах. По предварительным данным, причиной взрыва могли стать неисправность газового оборудования или его неправильная эксплуатация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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