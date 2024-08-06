Новости мира: пять американских военных ранены в результате атаки базы США в Ираке

Минимум пять американских военных ранены в результате ракетной атаки военной базы США в Ираке. В Пентагоне и министерстве обороны Израиля атаку назвали опасной эскалацией и обвинили в ней Иран и союзное ему шиитское ополчение.

Тем временем в Бангладеш протестующие стали сносить статуи и фрески с изображением первого президента страны Муджибура Рахмана. Его дочь – премьер-министр шейх Хасина Вазед – на фоне массовых беспорядков ушла в отставку и уехала в соседнюю Индию. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

