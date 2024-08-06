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06 августа, 16:15

Происшествия

Столичные врачи прооперировали боксера Дмитрия Двали, которого избили в Феодосии

Столичные врачи прооперировали боксера Дмитрия Двали, которого избили в Феодосии

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Чемпиона России по боксу 2022 года Дмитрия Двали, которого избили в Феодосии, прооперировали московские врачи. Об этом сообщила команда спортсмена.

Вмешательство было сложным и длилось несколько часов. На данный момент пострадавший приходит в себя.

28 июля в Феодосии спортсмен и его друг пошли купаться и по пути увидели, как толпа избивает молодого человека. Они за него заступились и сами получили тяжелые травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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