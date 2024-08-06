Новости регионов: взрыв произошел на НПЗ в Республике Коми

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Усинске в Республике Коми. За ним последовал масштабный пожар. По данным СМИ, всех сотрудников завода эвакуировали. На место направили пожарные бригады. Причины ЧП пока неизвестны.

Тем временем еще один крупный пожар случился в Туапсе. Там загорелся павильон на муниципальном рынке. По данным МЧС России, огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал, 15 человек успели эвакуироваться сами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

