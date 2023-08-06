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06 августа, 22:15

Происшествия

Почти все школьники, которых выселили из отеля в Турции, вернулись в РФ

Почти все школьники, которых выселили из отеля в Турции, вернулись в РФ

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Почти все российские школьники, которых выселили из отеля в Турции, вернулись в Россию, основная группа из сотни детей улетела еще в субботу, 5 августа. В воскресенье, 6 августа, в Москву и Санкт-Петербург отправились еще 12 человек. Всем детям от 8 до 15 лет, им помогало российское генконсульство в Анталье.

Некоторым родителям пришлось покупать обратные билеты за свой счет. Несколько школьников все же остались в Турции, но уже по договорам с другим туроператором. Компания "Колибри", которая не заплатила за отель, перестала выходить на связь.

В ситуации пообещали разобраться российские правоохранители, иски готовят в том числе и родители. Кроме того, в Следственный комитет РФ готова обратиться детский омбудсмен Татьяна Москалькова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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