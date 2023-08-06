06 августа, 21:30Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крыму
Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который находится на севере Крыма. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, было одно попадание, часть ракет удалось сбить силами ПВО.
В результате атаки жертв нет, повреждено дорожное полотно автомобильного моста. Ремонтные работы на месте происшествия уже начали проводить. По словам Аксенова, проезд временно организован через пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп". Точную схему движения опубликует Минтранс республики.
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