Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 21:30

Происшествия

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крыму

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крыму

Группа выселенных из турецкого отеля детей вернется в РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Пожарные ликвидировали открытое горение на фабрике спортивных товаров в Подмосковье

Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья

Около 30 человек погибли при крушении поезда в Пакистане

Пожар на подмосковной фабрике спорттоваров локализовали

Появились кадры пожара в подмосковном Реутове

Площадь пожара в Синькове увеличилась до 1,2 тыс "квадратов"

Площадь пожара в подмосковном Синькове увеличилась до тысячи "квадратов"

Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который находится на севере Крыма. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, было одно попадание, часть ракет удалось сбить силами ПВО.

В результате атаки жертв нет, повреждено дорожное полотно автомобильного моста. Ремонтные работы на месте происшествия уже начали проводить. По словам Аксенова, проезд временно организован через пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп". Точную схему движения опубликует Минтранс республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика