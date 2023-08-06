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06 августа, 21:30

Происшествия

Группа выселенных из турецкого отеля детей вернется в РФ

Группа выселенных из турецкого отеля детей вернется в РФ

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Еще одна группа детей, которых в Турции выселили из отеля, возвращается в Россию. Борт в Москву уже вылетел, об этом сообщают в российском генконсульстве на турецком курорте.

Накануне домой отправилась основная группа. Несколько детей остались на курортах, но уже с другим оператором. Некоторым семьям пришлось возвращать детей за свой счет, так как операторы переставал выходить на связь.

Отмечается, что все произошло в пятницу, 4 августа, группе детей пришлось остаться на улице из-за произошедшего. При этом их отдых должен был завершиться только 9 августа. Ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она заявила, что обратилась в следственный комитет по факту выселения детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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