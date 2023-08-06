Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Открытое горение на фабрике спорттоваров ликвидировано в подмосковном Дмитрове. Огонь успел распространиться на площади 1 200 квадратных метров, это последние данные МЧС РФ. Сигнал о возгорании в поселке Синьково Дмитровского района спасатели получили в 13:00, на место прибыли около 70 пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил Роспотребнадзор, специалисты не выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Что стало причиной пожара пока неизвестно. Выяснение всех обстоятельств происшествия контролирует прокуратура.

Воскресенье 6 августа стало самым теплым днем в столице с начала лета. Москвичи проводят время у городских водоемов, в городе есть десяток пляжей, где разрешено купаться. Чтобы попасть на первую линию у воды, многие приезжают рано утром. На подъездах к пляжам собираются заторы из машин.

Еще одна группа детей, которых в Турции выгнали из отеля, возвращается в Россию. Борт в Москву уже вылетел, в Санкт-Петербурге самолет ожидается поздно вечером, об этом сообщают в российском генконсульстве в Турции.

Накануне домой отправилась основная группа. Несколько детей остались на курортах, но уже с другим оператором. Некоторым семьям пришлось возвращать детей за свой счет, так как организатор поездки не выходил на связь.

В отеле объяснили, что компания, которая отправляла на отдых россиян, не оплатила проживание. Детям пришлось провести ночь на улице. При этом их отдых должен был завершиться только 9 августа. Ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

