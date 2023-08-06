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06 августа, 19:15

Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на фабрике спортивных товаров в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение на фабрике спортивных товаров в Подмосковье

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Открытое горение на подмосковной фабрике спорттоваров "Леко" в Дмитрове было ликвидировано, огонь успел распространиться на площади 1 200 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

Сигнал о возгорании в поселке Синьково Дмитровского района спасатели получили в 13:00, на место прибыли около 70 пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Как сообщил Роспотребнадзор, специалисты не выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Причины возникновения пожара пока что неизвестны. Выяснение всех обстоятельств происшествия контролирует прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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