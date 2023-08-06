Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Певица в сознании, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

В субботу, 5 августа, Лада Дэнс попала в автоаварию на 52-м километре трассы М-2 "Крым" в районе Подольска. Машина влетела в другой автомобиль, стоявший на дороге после аварии. Всего пострадали 4 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.