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Новости

06 августа, 18:30

Происшествия

Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья

Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья

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Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Певица в сознании, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

В субботу, 5 августа, Лада Дэнс попала в автоаварию на 52-м километре трассы М-2 "Крым" в районе Подольска. Машина влетела в другой автомобиль, стоявший на дороге после аварии. Всего пострадали 4 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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