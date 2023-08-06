Почти 60 триатлонистов заболели после соревнований в Великобритании

Скандалом закончились соревнования триатлонистов в Великобритании. Почти 60 спортсменов пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после морского заплыва. У атлетов случилась тошнота и диарея.

При этом за несколько дней до старта специалисты брали пробы воды, но не предупредили организаторов о том, что спортсмены рискуют заразиться кишечной палочкой. Данные экспертизы опубликовали лишь после окончания турнира. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.