Около тысячи человек оказались в ловушке Долины Смерти в Калифорнии. Все дороги в национальный парк заблокированы из-за сильнейшего наводнения. В одном из самых засушливых мест на планете за ночь выпало рекордное количество осадков.

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