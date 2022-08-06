Авария произошла на Третьем транспортном кольце. В районе Беговой улицы столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Сейчас на внешней стороне ТТК движение затруднено, перекрыта средняя полоса. Заранее продумайте, как объехать этот проблемный участок.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.