В Домодедовском районе произошел пожар. На кадрах с места событий виден темный столб дыма.

По словам очевидцев, горит склад. Пока нет официальной информации о площади возгорания. Также непонятно, есть ли пострадавшие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.