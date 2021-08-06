В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП на Ленинградском проспекте. Сообщается, что водитель не справился с управлением. Он съезжал с проспекта на дублер, и машину занесло.

Автомобиль перевернулся недалеко от метро "Белорусская". В результате машина оказалась на газоне, лежа на крыше.

Первыми на помощь водителю пришли сотрудники ближайшего магазина, которые вызвали скорую. На место также приехали сотрудники полиции и пожарные.

Однако помощь спецслужб не понадобилась. Водитель отделался царапинами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.