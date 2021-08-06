В СК рассказали о задержании сотрудников истринского ИВС после побега заключенных

Двоих сотрудников истринского ИВС задержали после побега заключенных. Их подозревают в превышении полномочий.

"Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС.

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.