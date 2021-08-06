Очевидец рассказал о ДТП на Ленинградском проспекте, где перевернулась машина.

"Звука не было. Вообще никакого. Машина просто перевернулась, люди подошли, сказали, что там машина перевернутая, вызовите скорую. Я сразу же подошел, увидел молодого человека, он был перевернут. В салоне все было разбросано, лобовые стекла все повылетали. Он был в осколках. Я помог ему выбраться, поднял его, он собрал вещи", – сказал молодой человек.

Он отметил, что водитель был трезвый. По его словам, мужчина был очень шокирован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.