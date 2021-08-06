Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших из ИВС в Истре

Полиция выставила посты в местах возможного передвижения заключенных, сбежавших из изолятора в Истре. Их ищут и в соседних регионах, в том числе в Москве.

В отношении сотрудников изолятора возбуждено уголовное дело. Дежурного в ночь побега задержали.

Всего сбежали пятеро заключенных, среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.