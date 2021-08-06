В Красноярске подпорная стена придавила машины

В Красноярске после сильного ливня рухнула подпорная стена прямо на припаркованные машины. Под завалами оказались четыре легковушки и один грузовик.

В машинах никого не было. Жильцов дома эвакуировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.