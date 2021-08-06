Лишенный прав блогер Литвин заехал на машине в ресторан и снес стол

Столичную Госавтоинспекцию заинтересовал новый ролик блогера Михаила Литвина. Месяц назад его лишили водительских прав, а сейчас у него в Instagram появилось видео, где он дает прохожему пачку денег за автомобиль и въезжает на нем в ресторан на Рочдельской, сносит стол, а после танцует на крыше автомобиля.

В 2020 году Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России, по версии YouTube. В данный момент на YouTube у него около 7 миллионов подписчиков и еще 13 миллионов – в Instagram. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.