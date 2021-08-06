В Бурятии перевернулся автобус со студентами

В Бурятии перевернулся автобус. В нем ехали студенты. 25 человек получили травмы, сообщили в МЧС. Пострадавших отправили в больницы.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.