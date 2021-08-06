Криминалист прокомментировал побег заключенных из ИВС в Истре

Бывший оперативный сотрудник РУОП МВД РФ по Москве Михаил Игнатов прокомментировал побег заключенных из ИВС в Истре.

Криминалист считает, что при побеге имела место коррупционная составляющая. Он предположил, что двери открыли сами сотрудники изолятора.

"Либо не открыли, а просто забыли их закрыть. Скорее всего, так все и произошло. Это основная версия, которую и будет отрабатывать следствие. Поверьте, никто не может просто выйти из изолятора, это невозможно никому", – заявил он.

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.