Сотрудника, дежурившего во время побега заключенных из ИВС в Истре, задержали

12:15
Сотрудник, который дежурил во время побега заключенных из ИВС в Истре, задержан.
Также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.
В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.
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