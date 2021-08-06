Сотрудника, дежурившего во время побега заключенных из ИВС в Истре, задержали

Сотрудник, который дежурил во время побега заключенных из ИВС в Истре, задержан.

Также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.