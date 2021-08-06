Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" сбежал из изолятора в Истре

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Ранним утром 6 августа из изолятора в Истре сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в громком убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.
Бизнесмена застрелили в бане из арбалета в ноябре 2020 года. Двое преступников ворвались в дом, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Мужчину убили, а женщине удалось сбежать и вызвать полицию.
Александра Мавриди – одного из подозреваемых – вскоре задержали. При обыске в его квартире нашли пенсионера, прикованного к кровати. Им оказался адвокат Завгородний. По версии следствия, его держали взаперти 2 года и пытали. В результате адвоката заставили подписать договоры купли-продажи на три квартиры в Москве стоимостью более 55 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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