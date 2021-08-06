Новости России: мощный сель частично разрушил монастырь в Крыму

Сель частично разрушил монастырь в Крыму. Мощным потоком снесло все лавочки, мосты, деревья и заборы. Испорчены складские помещения и трапезная. Разрушена вся парковая зона. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Как отмечают СМИ, монастырь стоит там уже 165 лет, а так пострадал от непогоды впервые.

В Петербурге произошла необычная авария. Водитель легковушки на полном ходу врезался в столб со светофором и дорожными знаками, сбил его. А спустя несколько секунд он как ни в чем не бывало поехал дальше по своим делам. Мужчину не смутили ни сработавшая подушка безопасности, ни спущенное колесо.

Краснодарский край засыпало снегом. Все дороги окрасились в белый. На трассе Армавир – Лабинск появились сугробы. Коммунальные службы даже вывели на дороги снегоуборочную технику.

Белгородские власти продемонстрировали чудеса фотошопа. Накануне Дня города они обновили доску почета в областном центре. Горожане сразу же заметили, что один человек на фотографии выглядит слегка неестественно, а точнее, голова и плечи его находятся позади рядом стоящего мужчины, а ноги – впереди. Так еще и кроссовки с брюками точь-в-точь как у мужчины, стоящего посередине. Этот "человек-призрак" – глава районной управы, его снимок взяли с сайта белгородской администрации.

В Геленджике полыхает лес. Кадры пожара появились в Сети. Местные жители отметили, что эти деревья находятся рядом с заповедником. Они предположили, что пламя могло уже добраться и до него. В МЧС успокоили, что площадь возгорания небольшая и угрозы распространения пожара на жилую территорию нет.

Безымянный леопард попал на камеры национального парка в Приморском крае. Хищник еще нигде не фиксировался, поэтому клички у него пока нет. Благодаря этой записи ученые смогли его идентифицировать и внести в список самых редких в мире дальневосточных леопардов. Всего по миру их порядка 100.

На Сахалине туристы повстречали белуху, которая любит обнимашки. На кадрах видно, что животное не против, чтобы ему почесали спинку и брюшко. К людям она подплывала не один раз.