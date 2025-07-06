Новости регионов: 9 человек госпитализированы после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Девять человек госпитализированы после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье. По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего на борту находились 11 человек.

Во Ржеве водитель избил 14-летнюю девочку из-за того, что она не смогла доказать оплату проезда. Как рассказала мать пострадавшей, ребенок оплатил проезд по СБП, но произошел сбой интернета. Показать операцию водителю не удалось. Это вывело шофера из себя, он начал ругаться и, по словам матери, распускать руки.

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