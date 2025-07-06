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Новости

Новости

06 июля, 18:30

Происшествия

Новости регионов: 9 человек госпитализированы после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Новости регионов: 9 человек госпитализированы после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Футболист Смолов извинился за драку в кафе

Массовая драка футболистов Юношенской лиги произошла после матча ЦСКА и "Локомотива"

Новости мира: 50 человек погибли в результате сильнейшего наводнения в Техасе

Новости регионов: два человека погибли во время забега по горам в Мурманской области

Массовое ДТП произошло на Люблинской улице

Авария произошла 32-м километре внешней стороны МКАД

Загорелась одна из квартир жилого дома в Заречье

Новости регионов: 10 человек пострадали из-за жесткой посадки самолета в Забайкалье

Новости мира: оползень сошел в китайской провинции Сычуань

Девять человек госпитализированы после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье. По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего на борту находились 11 человек.

Во Ржеве водитель избил 14-летнюю девочку из-за того, что она не смогла доказать оплату проезда. Как рассказала мать пострадавшей, ребенок оплатил проезд по СБП, но произошел сбой интернета. Показать операцию водителю не удалось. Это вывело шофера из себя, он начал ругаться и, по словам матери, распускать руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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