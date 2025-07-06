Новости мира: 50 человек погибли в результате сильнейшего наводнения в Техасе

Число погибших в результате сильнейшего наводнения в Техасе достигло 50 человек. Пропавших без вести – десятки. Спасательная операция идет безостановочно. Вышедшая из берегов река затопила центральные районы штата. Несколько дамб, контролирующих поток воды, оказались разрушены, в результате чего ее уровень вырос с 1,5–2 метров до 7 в считанные часы.

Тем временем сотни гектаров леса полыхают на востоке Германии. В заповеднике на границе земель Саксония и Бранденбург загорелся бывший военный полигон. Есть вероятность, что там хранятся боеприпасы времен войны, которые, по словам специалистов, могут взорваться в любой момент. В районе пожара слышны хлопки. Эвакуированы жители множества населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.