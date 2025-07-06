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06 июля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли во время забега по горам в Мурманской области

Новости регионов: два человека погибли во время забега по горам в Мурманской области

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В горах Мурманской области, Хибинах, во время забега погибли 2 человека. Температура была около 0 градусов, шел мокрый снег, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Погибшие – жительница Санкт-Петербурга и москвич. Соревнования закрыли, людей с дистанции эвакуировали. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем 10 человек пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета Ан-2 в Забайкалье. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. ЧП произошло через 16 минут после взлета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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